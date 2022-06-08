國民黨主席朱立倫訪問美國，日前與美學者座談時強調，國民黨是與美國擁有緊密連結的親美政黨，與中共做價值與制度的競爭。亞太和平研究基金會顧問、淡江大學中國大陸研究所榮譽教授趙春山受訪表示，國民黨好像跟民進黨在比賽親美，和中國大陸完全不來往，容易擦槍走火、容易誤判，「把安全完全寄望在美國保護，這是很危險」，完全喪失國家主動權。

據《中評社》報導，趙春山受訪表示，如果美國對中國政策是嚇阻，台灣方面只有談親美，就是台灣參加美國抗中行列，除了親美之外，也要提出對大陸政策，才不會引起誤會。

他強調，尤其國民黨更要提出兩岸主張，讓美國瞭解，才不會讓外界認為，只談親美，不談大陸政策，台灣甚至國民黨加入美國圍堵中國的行列，這樣對台灣不利、對台灣是危險。朱立倫提及反對跟中國大陸舉行政治談判，反對共產主義的說法，「除非要戰爭，否則談判不可避免」，一下子把談判可能性排除，這些說法是有問題。

朱立倫訪美提及，「九二共識」是「沒有共識的共識」，是「創造性模糊」，在沒有更好的方案以前，還是用這樣的方式持續交流。

趙春山表示，朱立倫對「九二共識」的說法，「創造性模糊」沒有錯，已逝的海峽交流基金會董事長辜振甫曾當面跟他提過，「九二共識」是心照不宣的理解，當時用共識的名詞，在國民黨內部曾經引起爭論，認為這個說法會有混淆，當時辜振甫當面跟他提過，應該用一個心照不宣的理解會比較好，「九二共識」確實是一個沒有共識的共識，這個說法沒有錯。

趙表示，朱立倫這次去美國，樂於見到台灣朝野政黨在外交政策、對兩岸關係、對美關係等建立共識，就像美國對於外交政策，兩黨都有共識基礎，台灣這方面建立共識有必要，內政方面可以有不同看法，對外能夠一致是最好，但是不要讓外界感覺國民黨跟民進黨是在比賽「親美」。

他強調，「因為親美不是建立在反中、抗中基礎上，我們加強跟美國之間的關係，但不能以大陸政策當成犧牲的代價」。

趙春山表示，台灣不論從經濟上、安全上等，都不能捨近求遠，忽視跟大陸關係，尤其經濟4成以上依靠大陸市場跟大陸經濟來往；安全上也是一樣，既然認為大陸是安全威脅來源，要爭取最大安全，不能跟大陸完全不來往，容易擦槍走火、容易誤判，「把安全完全寄望在美國保護，這是很危險」，喪失國家主動權。