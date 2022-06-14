中國大陸13日起暫停進口台灣石斑魚，農委會主委陳吉仲表示，不排除到WTO申訴，「鳳梨我們都可以克服了，石斑魚會更沒問題」。資深媒體人黃暐瀚表示，每一次只要出這種事，傷的都是國民黨，他更揭露「民進黨背後的政治紅利」，引發討論。

黃暐瀚今（14日）在網路節目《鄉民大會》中表示，現在我們寧可相信台灣養殖漁業者沒有用禁藥，認為是大陸故意用政治在弄台灣，不過台灣和大陸目前情勢緊張，都不知道什麼時候要打仗了，還在講說「你怎麼不買我的東西」，因此黃暐瀚認為「早就該撤光了」。

他直言，鳳梨、釋迦、蓮霧現在沒賣給大陸，賣給世界各國都很好，不要等半年之後，午仔魚又不買了，「現在就先斷，不要賣給中國大陸了」，黃暐瀚更用一句話形容，這叫「抗中『飽』台」，抗中之後台灣就很飽，早早不要賣就不會有這些問題了，因為也沒有辦法證明大陸驗出來是對還是不對。

黃暐瀚也說，「每一次只要出這種事，傷的都是國民黨」，我們主動全部不要賣就沒事，但民進黨政府就放在那邊給大陸斷，不管如何，每次只要不買蓮霧、鳳梨、水果跟釋迦的時候，就要開記者會罵大陸惡霸，導致一般民眾就會覺得，大陸又在欺負台灣，因此黃暐瀚強調，「這在政治上面是民進黨的紅利，所以不會一次就斷光」，既然兩岸的關係不好，「還在期待你的敵人跟你買東西，這不是很奇怪嗎？」

黃暐瀚更指出，2020年蔡英文競選總統，在不接受九二共識的情況下，還拿到817萬票，所以民眾知道她是抗中路線，這是事實，所以理當ECFA甚至兩岸直航、還有所有的農漁產品都應該停，不要賣大陸就好，就不會有問題，但蔡英文卻也沒停，黃暐瀚分析，「一來可以繼續賺錢，二來等中國大陸斷了，就可以再消費一波，說中國大陸欺負台灣，民進黨的票就又穩穩的了，最終無限輪迴下去」。