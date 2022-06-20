中國大陸檢出台灣石斑魚含有孔雀綠、結晶紫，暫停進口；日本也因擔心台灣的石斑魚有「雪卡毒」，銷日有待加強。日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫表示，日本最大漁業養殖業者林慎平，開始全面準備進口台灣石斑魚，「宅神」朱學恒今（20日）揪出了問題點，「矢板明夫自己寫了一篇新聞來支持自己的論點，這樣的專業程度在哪？」他直言「真的很好笑」，引發討論。

矢板明夫昨在臉書PO出一篇文章表示，「日本的養魚業者將幫助台灣的石斑魚養殖業者，將石斑魚銷到日本」，同時附上《產經新聞》的截圖佐證。今天朱學恒在中天新聞《大新聞大爆卦》中指出，矢板明夫表示，台灣的石斑魚日本可以吃，還隨文貼上一個新聞證實，但朱學恒揪出問題點在於，「那個新聞是《產經新聞》台北支局的報導，而台北支局的負責人就是矢板明夫」。

這樣的狀況也讓朱學恒覺得非常好笑，「矢板明夫自己寫了一篇新聞來支持自己的論點，這樣的專業程度在哪？」甚至痛批：「矢板明夫這樣做，把新聞正確度置於何方？」

朱學恒也認為，「現在台灣真正的問題就在於，沒有一個科學標準，石斑魚日本要進口，有哪些產商、哪些單位、哪些國民願意？結果都沒有」，朱學恒最後指出，「台灣的混亂程度，讓我看了不知道要哭要笑，完全不知道要幹嘛」。