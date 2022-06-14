國民黨桃園市長初選風看似暫告落幕，12日張善政更拜會了國民黨黃國園黨部，得到了軍系的支持，但港媒《中評社》卻分析，張善政雖獲重要基本盤黃復興黨部的支持，離整合卻還有段距離，甚至懷疑，張善政連四天行程不公開的行為，疑似中了綠營的計謀！

《中評社》今（14日）報導指出，國民黨因突襲式宣布徵召張善政參選桃園市長，「起手式不算漂亮」，從5月18日徵召張以來，歷經近一個月紛爭，一度甚至傳出可能「換政」，至黃國園黨部宣布力挺張，才「勉強看到桃園在地藍軍，暫時放下自我開始整軍」，但此離陸軍聯合作戰，還有段距離。

《中評社》強調，朱立倫捨棄議長邱奕勝及地方力挺的藍委呂玉玲、無視羅智強的存在徵召張善政，確實造成地方不小傷痕；並指朱曾與邱等地方要角有過三小時的密談，「之後才看到張善政在桃園『比較走得出去』，不過也走得很辛苦」。評論也認為，爭取提名落空的羅智強似被視為桃園藍營新的意見領袖，更易讓人見縫插針。

《中評社》懷疑，張善政獲徵召提名後，也盡最大誠意化解地方反彈，「只是不知道是否中了對手的計謀？」，因日前桃園市長鄭文燦接受專訪分析張善政的戰力，鄭表示「國民黨比較迷信拜訪樁腳、拜訪公職，選法傳統，一點都不現代」，還建議可先私下拜訪，而非帶著記者或先放話拜訪。

而在鄭文燦說完這段話，張善政恰巧就有四天行程不公開，「宛如神隱」，《中評社》直言，或許張真的努力拜訪地方大老，但是愈沒有曝光、聲量，桃園藍營主帥選情意外冷清，卻看到退選的羅智強不斷曝光，給藍營支持者錯亂，到底誰才要真正要選桃園市長。