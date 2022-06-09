百大DJ第12名的R3hab，曾與蔡依林合作〈Stars Align〉。（Spunite斯邦奈提供）

S2O融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素。（Spunite斯邦奈提供）

「S2O Taiwan潑水音樂祭」在疫情之後重磅回歸，確定在8月27日、28日，連續2天於台北大佳河濱公園盛大登場！今年規格再升級，攜手「世界最大電音品牌」Spinnin’ Records（斯賓尼唱片）合作，不僅重金禮聘邀請旗下多位藝人來台輪番上陣，整套Spinnin’ Session表演品牌也會首度登台，攻佔第二日的主舞台，極度震撼的視覺、聽覺饗宴，伴隨著招牌「360度高壓噴水系統」，將帶給樂迷難忘的夏日濕身體驗。

華納唱片旗下的音樂品牌Spinnin’ Records是世界最大電音品牌，旗下擁有多位台灣樂迷耳熟能詳的百大DJ，包括「電音教父」Tiësto（百大DJ第15名）、充滿異國風情的「印度鬼才」KSHMR（百大DJ第11名）以及與天后蔡依林合作《Stars Align》的R3hab（百大DJ第12名）等，每個月推出大量的音樂作品，不僅深受全球樂迷喜愛，也在YouTube上有巨大的影響力，猶如世界電音文化潮流的風向球。

持續創造紀錄的S2O Taiwan，今年與Spinnin’ Records攜手合作，旗下電台／舞台品牌Spinnin’ Session首度空運來台灣，於8月28日包下主舞台表演，將有Spinnin’旗下多位DJ來台輪番上陣，還有直送來台的國外VJ炒熱氣氛，完整呈現國際級的表演規格，搭配S2O招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」，帶來絕無僅有、將會此生難忘的聽覺、視覺體驗，堅強的表演陣容也將在近期陸續公布。

不僅有國際級規格的主舞台，今年S2O Taiwan推出以「巨無霸海怪造型」特別打造的副舞台，讓樂迷享受如同在水世界的體驗，而廣受歡迎的嘻哈舞台「Money Bunny」也會再度回歸，提供多種不同音樂曲風；除此之外，現場準備多元的泰國道地小吃，以及多到數不完的水槍，不用出國就能體驗最正宗的泰國潑水節文化，還有滿滿的裝置藝術休息區，保證想怎麼拍都拍不完，更多全新玩法等著樂迷來體驗。

S2O Taiwan來自泰國最富盛名的S2O潑水音樂祭，連續2年在台吸引上萬人次的樂迷朝聖，融合電音派對與泰國潑水節歡樂元素，打造如同身在泰國般，最道地的泰式風情，招牌設備「360度噴水系統」及「高壓水槍」原封不動自泰國運來臺灣，現場從四面八方不斷噴射水柱，搭配絢爛的燈光效果，讓樂迷體驗溼身又失聲的快感，享受最瘋狂的夏日潑水派對。