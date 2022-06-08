陪許多人長大的經典《史酷比》（Scooby-Doo）首部真人版電影今年邁入20周年，Airbnb攜手華納兄弟推出獨家體驗，飾演男主角薛吉（Shaggy）的馬修利拉德（Matthew Lillard）接下新任務，將化身Airbnb房東，接待旅客入住首次對外開放的神秘機器（Mystery Machine）廂型車，一同來趟難忘的冒險。

將帶領旅客重返千禧年懷舊時光的馬修利拉德表示：「自 2002 年起我便飾演薛吉一角，他已經成為了我的一部份。我等不及以Airbnb房東的身分迎接即將加入『神秘事件公司』的新成員。這個夏天絕對會讓他們難以忘懷，而且這次保證不會有怪物！」

Airbnb推《史酷比》期間限定住宿體驗，神秘機器廂型車首度接客。（ Airbnb提供）

《史酷比》中代表性的神秘機器廂型車過去從未開放讓民眾體驗，此次帶著薛吉的精神從退休生活中回歸，帶領旅客重返 2002 年展開冒險之旅。在經典作品《史酷比》中，薛吉和狗狗史酷比在公路旅行尚未流行前，便駕駛著廂型車到處旅行，一路過關斬將破解許多神秘案件。此次，神秘機器準備帶著幸運粉絲，度過驚心動魄的冒險旅程。

馬修利拉德將於6月24日、25日和26日化身 Airbnb 房東，接待共3晚的住宿，每次最多入住2人，每晚只收取象徵原作播出20周年的20美元（約合新台幣560元）預訂費用；住宿期間，旅客能體驗史酷比和薛吉的生活。想體驗的粉絲可以在台灣時間6月17日凌晨1點至Airbnb活動頁面申請預訂，旅客須自行安排往返南加州的交通。