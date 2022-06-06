新北市近期宣布8大項紓困補助，除了公有市場使用費減收8成，多數都是沿用去年方案，不過今年並未實施三級警戒，店家無需配合政策停業，稅金減免條件需要停業，受創嚴重的業者等於看得到吃不到。市議員鄭宇恩呼籲，市府應延續新北安心餐館防疫專案，小額補助多樣商家，才有助於業者撐過疫情高原期。

新北市宣布紓困項目包含公有市場使用費減收8成、市有不動產租金及權利金減收，租金打5折，權利金則最多減收35％、藝文場館停演全額退費，以及申請停歇業者房屋稅降為2％、停業間免徵娛樂稅、停駛按日停徵牌照稅，上述項措從5月初至7月底適用。

鄭宇恩表示，市府在緩繳、減收、包含地方稅的減免上，幾乎都比照去年作法，但今年並未實施三級警戒，店家沒有配合政策停業，維持去年方案，對業者而言補助不大，且業者也受到民眾自主防疫影響，建議市府針對娛樂稅查定課徵業者主動減徵30％，並沿用牌照稅、房屋稅、地價稅申請緩繳及延期的規範。

鄭宇恩強調，針對受創嚴重的餐飲業，雖然中央有推出行銷補助，但受限於民眾自主防疫，業者進行再多行銷、特價，也難以短時間恢復經濟，呼籲市府再度啟動安心餐館計畫，並不限制營業項目登記，放寬業者條件，對有營業登記、實體店面的業者開放補助。

新北市商圈聯合發展協會理事長黃建強表示，公部門的補助申請若能從寬從簡，將最有利於業者，若是申請作業太過繁瑣，那宣示意義就大於實質意義，許多商圈業者見狀就不申請，無論中央、市府的補助都希望流程簡化，或是製作懶人包，幫助業者申請。

經發局表示，去年新北安心餐館總補助金額超過2000萬元，除了該補助外，新北也有推出加倍券措施，截至上月28日餐飲業核銷金額達1.8億元，有效帶動餐飲業營業額提升。今年雖未計畫啟動安心餐館計畫，但有實施「活絡新北市商圈振興補助計畫」，幫助21個提案商圈，補助388萬元，預計各商圈平均可提升約2成以上業績。

另外，市府也推出電商輔導、新北好禮徵選及青春山海線輔導，協助市場、商圈及店家轉型，提升餐飲業營業額，同時也提供中小企業信用保證融資貸款，解決營運周轉及設備所需的資金問題。