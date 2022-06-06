44歲謝姓男子犯下詐欺、妨害自由、不能安全駕駛等案遭到通緝，他長期躲藏在台中工作，在端午連假時卻因為太思念家人而跑回家，不料家屬卻大義滅親通知警方到場將人逮捕，訊後遭移送桃園地檢署。

大溪警分局表示，該名謝姓通緝犯的戶籍在轄內美華里美山路上，平時躲藏在台中工作，因為想在端午節與家人團聚，因此決定鋌而走險返回家中，但家人卻報警大義滅親，接獲通報後警方馬上到場逮捕並帶回訊問，警方訊後將其移送桃園地檢署偵辦。