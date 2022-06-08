男童僅知道自己讀「綿羊班」，員警打遍附近幼兒園的電話聯繫上班導，再通知家長到所內。（龜山警分局提供／陳夢茹桃園傳真）

桃園市龜山區7日上午9時許有名男童衣著單薄、赤腳走在大同路上，熱心民眾見狀趕緊報警，警方獲報到場先將男童帶返所內，員警耐心詢問下，男童說出自己就讀「綿羊班」，員警逐一致電附近幼兒園後終於聯絡上男童班導，才順利聯絡上家長。

龜山派出所警員許矞濃及戴羽辰，接獲民眾報案稱有走失兒童在馬路上遊蕩，到場發現的確有名男童獨自漫步在雨中，且身旁沒有大人陪伴，但男童年紀太小，對自己的姓名、住處、住家電話都沒辦法完整陳述，為避免危險且深怕男童淋雨著涼，先將其帶返派出所再細細詢問。

經一番詢問後，無奈男童回答天馬行空問不出所以然，查詢鄰近派出所也沒有受理報案協尋孩童。警員戴羽辰仍不放棄繼續詢問，男童終於透漏其就讀班級為「綿羊班」，員警透過這僅有的線索，致電派出所周邊所有的幼兒園，果然皇天不負苦心人，終於聯絡上6歲男童的班導，並透過老師與男童的母親取得聯繫。

男童母親接獲通知後急忙趕至派出所，表示近日國內疫情嚴峻，各級學校均已停課在家遠距教學，上午要出門購物時男童一直嚷嚷著要跟著去，但考量外面雨勢較大及外出染疫風險，所以才請鄰居幫忙照顧，沒想到男童竟偷溜出門，幸好有熱心民眾幫忙及警方迅速協尋，才沒有衍生意外。

龜山派出所副所長孫若倫呼籲，疫情期間家中若有因故停課孩童，家屬更應細心照顧與陪伴，並且隨時留意動態，避免發生意外憾事。