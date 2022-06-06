隨著槍擊案件頻傳，美國的槍枝問題持續受到關注，日前密西根州又傳出一名12歲男童持槍搶劫加油站，當下女店員以為他只是惡作劇，沒想到男童隨即朝著天花板開了一槍，且態度十分從容，影片曝光令外界震驚不已。

綜合外媒報導，本月1日下午4時許，一名12歲男童正在密西根州哈特福德鎮（Hartford）一間加油站超商內排隊等候，沒想到輪到他結帳時，他竟然從背包取出一把手槍，瞄準女店員潔西卡（Jessica），要求對方將所有現金放入他的背包裡。

面對突如其來的轉折，女店員錯愕問道「你認真的嗎？」男童立即朝天花板開槍，證明自己所言不假，隨後女店員立刻嚇得交出所有財物。

男童犯案後不久便被當地警方於幾個街區外逮捕，不過讓警方錯愕的是，男童被捕時相當冷靜，沒有太多情緒；警方表示，男童是從祖父的保險箱中竊走手槍，且他在事發當天上學時，才與同學們討論過當地哪間超商比較容易搶劫。

目前男童被指控武裝搶劫、使用危險武器等重罪，關押在青少年觀護中心。