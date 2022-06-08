苗栗一間補習班劉姓女職員3年前帶著7歲的徐姓男學童到游泳館戲水後，劉女外出拜訪友人，徐童獨自戲水而誤入大池內溺水，送醫搶救7個月後死亡，最高法院駁回上訴，考量劉女犯後坦承過失且認罪，依過失致人於死罪判刑6月，可易科罰金定讞。

劉女的李姓配偶在苗栗縣開設補習班，她平日在補習班從事雜務、行政等工作，2019年5月3日因補習班未僱有老師，故由她兼任照顧學童之工作，帶同包括徐姓學童在內之7名兒童，前往水活力游泳館戲水。

劉女將7名兒童帶至兒童池拍照後，她擅自離開水活力游泳館外出拜訪友人，任由兒童自行在游泳池內戲水，楊姓及蔡姓救生員（各獲緩刑2年確定）也未注意，任由徐童獨自1人未帶臂圈、未有家長或老師陪同，自小池走至大池邊再跳下大池內。

徐童溺水掙扎，此時楊及蔡聚集在SPA池附近而疏未注意，等到蔡姓救生員發現徐已溺水而跳入水中將徐抱上走道，經呼叫救護車將徐童送醫，但徐已受有缺氧缺血性腦病變併發意識喪失、肺水腫等傷害，經手術及住院醫治後，仍因呼吸衰竭在11月3日死亡。

一審苗栗地方法院依過失致死罪將劉女判刑8月，二審台中高分院考量劉女自首，且相較2名救生員她判刑略重，考量她坦認過失而為認罪陳述，改判有期徒刑6月，可易科罰金，上訴後，最高法院駁回確定。