范姓越南籍男子懷疑同為移工的妻子劉女外遇，持刀刺9刀，殺害劉女致死，士林地院今開庭審理，傳喚當時證人，並描述案發當天情形，范男當時與越南父母、岳母三方視訊，家人從視訊影像目擊他整個殺妻過程，死者母親在被殺前一刻說「如果外遇屬實，你自己要承擔」。

案發在去年11月23日晚上9點，28歲的范男在清洗毛巾工廠上班，25歲劉女則在麵包工廠，兩人分住不同地點，范先跑到劉女位在汐止康寧街宿舍，因爭吵聲音太大引來同事關心，2人又轉往范的公司宿舍談判，范拿著劉的手機，大聲唸出訊息，指妻子傳訊「不需要沖澡，不會聞到臭味」，認定劉女另結新歡。

接著在貨櫃屋的廚房，范先用酒瓶攻擊劉女，目擊證人看到范拿起桌上的刀子，並用手機打視訊給越南的父母，以及劉女的母親進行三方通話，雙方父母得知劉女外面還有男人，劉母則說「如果外遇是事實，范如果做什麼，你自己要承擔」，而范父則說「不行的話就離婚」。

范怒不可遏，直接要求范父叫他們的女兒起床，打算讓女兒見母親最後一面，但女兒並未起床參與視訊，並對著視訊鏡頭說「這是你媳婦、你的女兒，我說到做到」突然拿起凶刀刺進劉女的脖子、胸口，一旁同事見狀衝到路上請路人報警求助。

范男案發後遭羈押至今，透過通譯翻譯說明犯案經過，庭訊2個半小時結束，審判長諭知候核辦。