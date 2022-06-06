亞果遊艇集團與高雄港務消防隊安平港分隊合作，今(6)日於安平亞果遊艇碼頭進行聯合碼頭消防安全演練，在消防隊與亞果各部門協力之下，啟動自衛消防編組機制，確認火警位置、展開通報、滅火、避難引導的應變作為，順利完成台灣首次遊艇碼頭與與港務局合作的消防演練。

此次大規模消防演習模擬逼真災害狀況，場所立即依平時自衛消防編組任務分工，迅速進行通報、救援、避難引導、安全防護及救護等各項應變行動，狀況包含碼頭船艇火災發生、旅客落水水上救援等項目，港務消防隊也派出消防快艇執行水上救援任務，聯手亞果船務部船長、水手與各後勤單位，模擬落水與災害發生、救援情境，為遊艇會會員與船主們提供安全的使用環境。

近年亞果遊艇持續推廣海洋休憩，在休憩場域中為確保使用者安全，每年皆例行執行消防演練，因遊艇碼頭之場域特殊性，本回特別與高雄港務消防隊安平港分隊合作，首次派出消防快艇至遊艇碼頭協助救援落水旅客，演練內容更符合實際情況。

亞果除建立消防安全網絡，安平碼頭亦有完整的碼頭管理系統，除定期碼頭、船主消防演練、急救設施演練，加上全天候監視系統，給予船主安全的停泊環境。

而在今年下半年度即將落成啟用的第三代的亞果碼頭-愛河灣遊艇碼頭設計規劃中，更是加入智慧雲端管理系統，可利用手機透過平台遠端管理各項船艇庶務，包含遠端開關電源、用水等服務，結合5G智慧雲端提供船主人性化的管理，為服務品質再次向上推進。