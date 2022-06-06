大陸近期從人教版數學教材的插圖事件後，掀起對出版品的檢討浪潮，廣西省桂林市全州縣檢察院日前發文表示，在專項檢查中，發現《新華字典》存在低俗內容，當場責令下架整改而引發熱議。但隨後5日又遭上級的桂林檢察院表示，全州縣監察院存在履職不當，已責成整改。

大陸網民評論，全州縣檢察院如此積極明顯想借輿論熱點高調執法，通過時下這波風向來「獲利」。但實際上「文化市場行政執法」就不是檢察院職責，還「自行」聯合行政部門執法，對象還是權威的《新華字典》，最後「搬起石頭砸了自己的腳」。

而《新華字典》是大陸最主流的小型現代漢語規範字典，由中國社會科學院語言研究編著，目前已出版至第12版。歷經上百名專家學者10多次大規模的修訂、重印200多次，截至2015年7月28日為止，已全球發行5.67億本。

根據香港01報導，廣西全州縣人民檢察院2日在微信公眾號表示，聯合縣教育局、縣新聞出版局等部門工作人員對相關小學教材、少兒讀本進行專項督查，發現某些書店售賣的部分《新華字典》及兒童讀物存在低俗化內容與配圖，執法人員當場責令下架整改。

對此，桂林檢察院則表示，全州縣檢察院自行聯合行政部門進行專項檢查，經核查存在履職不當行為，已責成該院進行整改。桂林市檢察機關將以此為鑑。