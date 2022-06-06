明天就是大陸的高考（大學聯考）登場，為了給考生減壓，大陸高三畢業班的老師們可謂是用心良苦，紛紛使出大招助力高考。

據河南電視台都市報導，上周六在河南鄭州，四中的老師們不分男女，直接考前組團穿旗袍，寓意「旗開得勝」，為學生們助力打氣。學生們看到後，一片歡呼，心情瞬間放鬆了下來。

男老師穿旗袍為高三考生打氣，實力上演「旗開得勝」。（抖音視頻截圖）

可以看出這些老師真的很負責，為了能夠讓學生們輕鬆上陣，不惜改變自己的形象，穿上旗袍走紅毯，實在太有心了，讓學生們倍感溫暖。