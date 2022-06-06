日前台灣才發生大批求職者在網路找工作，面試時才知道原來一切都是幌子，遭詐騙集團囚禁，被迫斷絕與外界聯絡。墨西哥近期也傳出一名男子涉嫌在臉書誘騙7名求職女性，殘忍的毆打受害者，最後甚至肢解遺體棄置各處。

根據英國《衛報》（The Guardian）報導，墨西哥當局逮捕了一名「連續殺人魔」，該名男子先是在臉書上假借提供工作機會，誘騙求職者，已知至少7名年輕女性相繼上鉤，然後全部人從此消失。

警方公布最近一起案件指出，被害人是一名31歲女子莫雷諾（Viridiana Moreno），當時她收到通知前往某酒店進行工作面試，「之後就再也找不到人。」女子家屬發起尋人啟事，請大家協助搜索，幾天後找到的遺體已經無法辨認。

🚨#Mexico #Queretaro| La #SSPC presentó los avances en la investigación del #feminicidio de Viridiana Moreno Vásquez, y describió el modus operandi del presunto feminicida serial Greek “N”, señalado por el crimen#DiariodeMexico https://t.co/NIO8ZIvOZy — Diario de México (@DDMexico) June 2, 2022

4月份，警方也接獲一起網路求職受騙案，一名22歲女學生前往餐廳與該名嫌犯碰面，三天後找到人，「死者全身多處有施暴痕跡，判斷生前遭人毆打、勒斃後強暴。」

當地執法人員提到，「他們的遺體四散好幾個地方，還用各種塑膠袋裝起來。」推測嫌犯先姦後殺，隨後進行分屍，再將遺體棄置其他地方，兇殘手段令人不寒而慄。

報導指出，嫌犯多年前曾化名加斯佩林(Juan Carlos Gasperín)和希臘羅曼(Greek Román Villalobos)，2012年就曾因強姦罪被捕入獄。墨西哥的貧窮文化使鄉下地區的婦女渴求工作機會，然而有心人士卻從中製造「商」機。