儘管隔夜美股小漲作收且中概股大漲，但周二香港恆生指數開低後持續在盤下徘徊，目前下跌0.36%，為21576.10點。國企股(H股)跌0.25%，為7481.32點。

《華爾街日報》報導中國監管機關將結束對網約車巨頭滴滴全球公司（Didi Global Inc）和另外兩家公司的調查，以及中國逐步解封的消息，在隔夜市場為在美國掛牌的中概股帶來提振。

恆生科技股目前小漲0.34%，阿里健康、京東都漲逾4%，表現最佳。舜宇光學跌4%，跌幅最大。

嗶哩嗶哩漲1.41%，媒體報導該公司多位員工證實已在5月中旬啟動新一輪裁員，主要集中在遊戲、直播和商業化業務。

太陽能類股普遍上漲，新特能源(01799)揚4.9%，協鑫科技漲3.9%，彩虹新能源漲3.5%。美國政府宣布將提供柬埔寨、馬來西亞、泰國與越南進口的太陽能板為期24個月的關稅豁免，但美國商務部對中國太陽能板透過這4個東南亞國家「洗產地」的調查仍將繼續。