《旺報》社評日前曾指出，世局勢順息萬變，國民黨兩岸政策不可誤判形勢，跟著民進黨的節奏起舞。隨著俄烏戰事僵持所造成的通膨、難民、糧食等危機，加上拜登低迷的支持度，對民主黨年底的期中選舉不利。情勢發展愈來愈清楚，美國有心圍堵中國崛起，但能否在亞太複製烏克蘭經驗，阻礙中國的復興之路，令人懷疑。

防長對話緊張降溫

繼上月美國國務卿布林肯發表對華政策演說中重申一中原則、不支持台獨之後，最近美國國防部長奧斯汀，11日在新加坡的「香格里拉對話」發表美國印太戰略演說，也表示同樣的立場。這都顯示美國對於「台灣牌」的使用將更為謹慎。因此台灣內部反中路線是否符合台灣整體利益甚至符合美國短期利益，都值得國民黨三思。

因疫情停辦兩年後，國際戰略盛事「香格里拉對話」6月10日在新加坡開幕。當日下午，中國國務委員兼國防部長魏鳳和與美國國防部長奧斯汀舉行會談。中方重申了對台灣的堅定立場。魏鳳和表示：「如果有人膽敢把台灣分裂出去，中國軍隊必將不惜一戰。」

這是拜登政府上台之後，中美防長首次面對面會晤，本身即具有重大意義。除俄烏衝突外，台灣問題自然成為這次會談的主要焦點。中美在台灣問題上針鋒相對，但是與此前外界預期的「激烈交鋒」的氛圍不同，中美防長進行了「坦誠積極」的對話，並就管控矛盾減少分歧達成共識。會談原本計畫為30分鐘，最終延長為1個小時。因此外界多以正面解讀。

多家美國媒體認為此次會談釋放出美中關係「和緩」的信號，CNN解讀會談的重點在「為兩國關係設置護欄」，建立更成熟的危機溝通機制，以確保世界兩大強國之間日益激烈的競爭不會升級為衝突。《紐約時報》以〈美中國防官員會面以緩和地區緊張〉為題報導，稱「儘管公開爭論台灣問題，但雙方均表示，奧斯汀和魏鳳和在持續約一個小時的會面中取得了一些進展」。文中也引述五角大廈的發言，奧斯汀會後強調本次會談的重要性，對於改善危機溝通與降低戰略風險雙方進行了實質性的對話。《華盛頓郵報》更直接指出，儘管雙方仍是主要戰略競爭對手，但從會談的最新發展來看，中美競爭的烈度已有降溫的跡象。

反中路線招式已老

美國降低美中關係緊張，除國際因素外很大一部分來自國內政治與經濟壓力。剛公布的5月消費者物價指數報告比預期嚴重，報告顯示，價格同比上漲 8.6%，通膨指數創下40年來新高。無論拜登如何甩鍋，都無法讓民眾不把這筆帳算在他頭上。所以他的支持度屢創新低，嚴重打擊民主黨在期中選舉的選情。要抑制通膨，防止出現嚴重經濟衰退，美國不可能不和世界第二大經濟體的大陸合作。所以史丹佛大學胡佛研究所高級研究員佛格森說：「美中關係正在緩和（detente），對於關稅的討論也告訴我們同樣的故事」。

長期以來，美國利用台灣作為與中共關係的調節閥與籌碼。當需要中國時，便節制台灣國際空間以為交換。近年來美中競爭加劇，台灣戰略地位又被抬高。但始終如川普所言，中國如果是一張大書桌，台灣就是小筆尖。如何運用，存乎美國一心。

最近陸方以檢驗出禁藥為由，禁止台灣石斑魚進口。蔡英文總統與陸委會都指責陸方此舉破壞兩岸關係。但是相較去年大陸禁止鳳梨進口事件，民進黨政府這次的政治操作減少許多。這當然並不意謂民進黨放棄「反中路線」，而是嗅到近來美中台關係乃至台灣民意微妙的變化。反中路線招式已老，對選舉加分有限，反而傷害對美關係，更是得不償失。美國緩和北京的關係，民進黨都意識到苗頭不對，國民黨還要呆呆向前衝嗎？