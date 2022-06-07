民進黨新竹縣黨部辦理新竹縣議員暨鄉鎮市長從6到10日領表登記，接任縣黨部主委的鄭朝方透過臉書公佈，他已完成黨內竹北市長初選登記，正式宣布參選竹北市長選舉，竹北市民對於進步的冀望，他會奮力承擔！

鄭朝方表示，會登記參選竹北市長的原因，就是市民醞釀竹北要有新的改變很久了，他在基層耕耘的這幾年，許多年輕爸媽與長輩都對老舊的政治結構與決策方向感到十分困惑，甚至已經有不耐煩的氣氛。

就拿最基本的YouBike來講，新竹縣就要搞4年，這個運輸工具不是重新創造，只是複製，好像市民要用「求」的，要選舉了才趕緊來做，其實竹北的市民水平都有相當水準，但公共建造的思維與做法卻老舊跟不上。

鄭朝方說，他發現新竹縣的問題，不是政黨，而是世代，這次讓子彈飛，新世代來努力，選新的人，才能帶來改變，這個想要改變的氣氛，在平均年齡只有30多歲那麼年輕的竹北，已經達到了沸騰，新竹縣要改變，就先從竹北開始，他是唯一可以改變的。

鄭朝方強調，他當選竹北市長，將跨越政黨派系的隔閡，以市民的聲音、需求為使命，不只和縣政府合作，還要發揮他過去所累積的經驗及能量，積極爭取中央的計劃預算，務實迅速的建設竹北，讓孩子能夠享受青春盡情學習及快樂成長，青壯年能揮灑熱情實踐理想，長輩能夠寫意自在享受退休生活。