長輩打疫苗送禮券跟快篩。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

竹縣疫苗施打站資訊。（新竹縣府提供／邱立雅竹縣傳真）

新竹縣10日新增1748例新冠肺炎本土案例，分別為865名男性和883名女性，年齡分布0歲至94歲，12歲以下268人，65歲以上187人，多數集中在18至64歲青壯年，約占69％，無症狀者1715人，約占98％。新竹縣各合約院所、衛生所持續提供各廠牌疫苗接種服務，11日起至下周五規畫多所衛生所預約或隨到隨打接種，請鄉親多加利用。

1748例地區分布為竹北市560例、竹東鎮365例、湖口鄉269例、新豐鄉165例、新埔鎮106例、關西鎮79例、芎林鄉66例、橫山鄉21例、寶山鄉34例、北埔鄉21例、峨眉鄉11例、尖石鄉37例、五峰鄉14例，均分別安排就醫住院、集中檢疫場所治療及申請居家照護方案。目前新竹縣居家隔離2236人、居家照護列管人數6971人。

新竹縣各合約院所、衛生所持續提供新冠肺炎各廠牌疫苗接種服務，本月11日起至17日規畫多所衛生所預約或隨到隨打接種，請鄉親多加利用。詳細資訊請參考圖卡，也可查詢竹縣疫苗地圖，並利用新竹縣疫苗預約入口網預約。

新竹縣高中以下學校自13日起恢復實體課程，各校陸續針對實體復課做準備，在校園清潔消毒方面，各鄉鎮市清潔隊近日因應各校需求，派員至校園大規模消毒，確保孩子們學習環境安全，家長也能安心。