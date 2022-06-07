防疫保單掀理賠巨災，市面上防疫保單幾近全數下架，根據金管會最新統計至6月6日為止，市面上僅剩泰安產險1張防疫保單，且是提供保戶的續保方案，承保方案著重加護病房日額給付。

金管會今天公布截至6月6日為止，有7家保險公司（5家產險、2家壽險）銷售13張防疫相關商品，不過其中有12張是疫苗險，換言之，產險業銷售的防疫險僅剩下1張。

市面上剩下的唯一一張防疫保單是泰安產險提供保戶的續保方案，保障項目為加護病房日額保險金，並未包含隔離或確診定額補償設計。

此外，防疫保單核保風波仍在延燒，近日有4家產險公司已承諾接受重複投保，市場關注其他產險公司態度。

金管會保險局副局長林志憲指出，中信產險等4家業者主要都是因公司原先在官網或業務員有承諾民眾已投保其他公司防疫保單仍會承保，因此公司為維持先前允諾，不以重複投保作為拒保理由。

林志憲說，金管會對業者核保狀況有持續追蹤，金管會對此態度是，只要保險公司有承諾過民眾可接受重複投保，就要履行原先承諾。