據金管會統計，防疫保單今年以來理賠件數已經達到15.6萬件，理賠金額達到54.8億元，幾乎是保費收入的近2倍。

根據金管會統計，今年至6月6日止，保險業承保防疫保單件數達到312萬件，保費收入有27.9億元，但是理賠件數達到15.5萬件，理賠金額達到54.8億元。

金管會表示，目前仍有7家保險公司銷售相關的防疫保單，其中2家壽險、5家產險，銷售13張防疫相關保單，其中12張是疫苗險，只有1張是泰安產險的防疫險，提供保戶續保選擇，保障內容提供加護病房的日額理賠。