防疫保單理賠黑洞持續擴大。金管會保險局副局長林志憲7日公布最新防疫險理賠狀況，截至2022年6月6日為止，12家產險公司防疫保單已理賠逾54.79億元是保費收入27.92億元的1.96倍，而目前理賠件數15萬件還不到承保件數312萬件的5％！目前市面上防疫險已淨零，僅剩12張疫苗險保單。

據保險局統計，今年以來截至6月6日止，防疫險承保件數達312萬3,521張，較5月底數字增加15萬6,072張，保費收入為27.92億元，跟5月底相比，只增加3.41億元。

林志憲指出，目前市面上剩7家保險公司還有銷售防疫險、疫苗險，其中產險公司5家、壽險公司2家，共計有12張商品，全部為疫苗險。

隨著疫情擴散快速，防疫險理賠金額也暴增逾54億元，截至今年6月6日止，6月份短短六天就增加14.3億元，每天以2.38億元的速度增加，而理賠件數達15萬5,617件，六天約增加4萬多件，每日六、七千件的速度在成長，而目前理賠的件數15萬5,617張僅是承保件數312萬3521張的4.9％。

疫苗險部份，明顯人氣比較少。截至今年6月6日止，承保件數為163萬9,634件，保費收入為近6.52億元，跟5月底比只增加4,300萬元左右，理賠件數為1萬2,748件，理賠金額為5.23億元，僅增加1.8億元、3,522件。

針對有四家產險公司還是有「重複投保」防疫險被拒保的問題，林志憲重申，只要「過去曾在官網有揭露資訊承諾接受重複投保者，就要履行」。