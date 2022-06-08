針對24小時火化爭議，指揮官陳時中昨改口稱24小時火化沒有錯、是對的，只是沒有明寫是24小時內，遭網友批評政策反覆。國民黨台北市長參選人蔣萬安今表示，陳時中所看到的每一個數字，都代表每一個家庭的錐心之痛，不應用如此冷血的方式看待民眾的傷痛。

蔣萬安今出席大同區婦女後援會活動，媒體聯訪時，被問到對於陳時中改口的看法，蔣萬安指出，他要提醒陳時中，陳所看到的每一個數字，都代表每一個家庭的錐心之痛，身為政務官，不應該用如此冷血的方式來看待民眾的傷痛。

民進黨台北市長派誰出戰尚未明朗，傳出陳時中若要選北市，六月底就要把指揮中心收掉，蔣萬安認為，指揮中心的設立當然有一定相關防疫的依據，最重要也是依據疫情的發展，絕對不應該參雜任何政治選舉的考量。

蔣萬安說，他印象很深刻，之前行政院長蘇貞昌甚至喊出，讓大家一起打贏這場防疫的選戰，他呼籲千萬不要把防疫跟政治混為一談。