農委會主委陳吉仲8日到斗南鎮農會宣導水稻收入保險、基期年農地稻作4選3、硬質玉米轉作政策，他表示，今年實施「水稻收入保險」取代過去天然災害現金救助，若減產超過2成，每公頃理賠1萬8000元。

陳吉仲強調，過去水稻要達到天然災害現金救助門檻很困難，程序繁複，今年起以「水稻收入保險」取代，只要農民在該鄉鎮市平均受損超過2成，就可獲理賠每公頃1萬8000元，不用勘災。

不過雲林縣府農業處表示，水稻收入保險是以各鄉鎮市區的「坪割」為計算基準，實際收成量低於8成基準量，也就是減產量超過20％，每公頃才理賠1萬8000元。

另外，農委會今年推廣種植5萬公頃硬質玉米，只要合法農地都可種植，每公頃獎勵6萬元，契作價格為每公斤9元，透過農會收購直接交給飼料廠做成飼料，以穩定飼料價格。

針對農委會發函農會鼓勵農民多辦休閒性農事，讓移工參加農事體驗，引起外界質疑掩護移工打工，陳吉仲受訪表示，台灣、新住民、外籍移工本來就可以來體驗各式各樣的農業教育、農事活動，只要沒有牽扯到雇傭行為，歡迎來參與，也可讓外籍移工了解台灣農業之美、農業生產樣態，此事是農委會與勞動部討論過後發函到農會。

陳吉仲強調，此政策主要是讓合法移工假日休息時到鄉下走走，外界不要做過度解讀，這與逃跑移工完全是兩件事，完全符合相關規範。