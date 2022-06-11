中國大陸以檢疫為由先後禁止我國鳳梨、釋迦及蓮霧銷陸，昨天以藥物殘留為由宣布禁止我石斑魚銷陸，農委會提出3大措施包括「調節上市期間與產量」、「多元對內行銷」及「強化海外市場拓銷」，但媒體詢問預算編列情況，農委會主委陳吉仲僅說，將由農損基金支出，並用超支併決算處理，並未具體說明預算編列情況。

農委會防檢局局長杜文珍表示，2019至2020年並未收到相關陸方相關通報，但2021年則在去年4月、6月及12月通知分別檢出「病毒性神經壞死病」、「土霉素」、「結晶紫」及「孔雀石綠」等，但我國已針對個案查察，回復陸方、但多次均已讀不回，就在6月10日片面禁止我石斑魚輸入，但依國際慣例若檢出不合格的慣例為退運或銷毀，此次中國大陸的行為涉及恣意或無理歧視、應採最小貿易限制措施，也未以精確及完整方式通知我國。

農委會漁業署代理署長范美玲說，新冠肺炎疫情的2019年我國石斑魚年產量遶2萬1576噸、出口量達1萬4057公噸，但受到新冠肺炎影響、減少消費，去年我國石斑魚產量約1萬6940公噸、出口量6681噸，其中中國大陸占比達91％、約占全年產量36％。

為因應此次禁運措施，范美玲說，今年1至5月已出口至中國大陸及香港3059噸，暫停出口後推估仍有3600噸受影響，農委會將透過「調節上市期間與產量」、「多元對內行銷」及「強化海外市場拓銷」，以維護漁民權益。

「調節上市期間與產量」為透過低利貸款，鼓勵業者在魚塭及海上箱網蓄養1000公噸，分散養風險及避免同期間大量上市、衝擊魚價；「多元對內行銷」則為透過網紅、電商平台等，擬促銷1600噸；加工凍儲及外銷獎勵則要推動約1000噸，並鎖定美國、紐西蘭、加拿大及歐盟等市場，提供外銷獎勵。

媒體詢問除了石斑魚外，午仔魚銷陸依存度也十分高，陳吉仲說，不只有針對石斑魚，也會針對午仔魚，分散市場，全力衝刺其他市場。