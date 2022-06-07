新竹地區一名年輕首購族，購入人生第一間預售屋，收到稅單後才驚覺今年房屋稅要繳約1.5萬元，但經詢問周遭朋友，房價差不多的一間新北市中古屋，房屋稅竟只要4千餘元，兩者有3倍多的差距，信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德提醒，「新高大」是導致房屋稅負擔增加的主要原因。

2014年財政部修正房屋稅條例，緊接著各縣市亦接續大幅調高近30年未調整的房屋標準單價，統計2013年稅制調整前與2018年資料交叉比較，發現房屋稅全國稅額萬元以上，竟大增32.3萬戶，增幅比例高達41.6%，加上近7年平均每年有9.7萬戶住宅完工，新的住宅多數都適用新的房屋標準單價，因此標準三房可能房屋稅就晉升萬元水準。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，影響房屋稅多寡通常與屋齡、面積大小、結構與樓層數有關，因此通常具備「新高大」的住宅，房屋稅的稅金就越重，主要原因包括屋齡新穎，可能適用調整後的標準單價，比調整前可能多出一倍以上，若是高樓層的建築物，則相對標準單價也會較高，另外一個關鍵就是面積大小，面積越大的房屋稅稅金就越重。

今年全國自住用房屋件數達707.23萬件、房屋稅約319.78億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為77.19%、38.32%，平均自住用房屋每件金額為4521元；非自住的住家用房屋件數71.22萬件、稅額71.01億元，占全國開徵件數及稅額比率分別為7.77%、8.51%。

六都房屋稅的成長幅度，台中市開徵件數成長1.7%最多，北市則是房屋稅收增加7.6億元，成長幅度4.95%最高，台中市主要因為新建案完工數量較多所帶動。

曾敬德指出，現在買新房子的持有成本比中古屋高上許多，要享受好的住宅品質的確代價也比較高，但相對的購買屋齡10多年的中古屋，房屋稅負擔就會比較輕，購屋前可以先比較看看。