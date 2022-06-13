據財政部統計資料庫最新資料顯示，個人房地合一稅收5月共35.6億元，年增率高達124%，並創下歷史單月的次高紀錄，同時今年前五月個人房地合一稅收累計140億元，年增110%，且創下歷史同期新高，反映2016以來買進不動產的民眾，今年出售不動產都出現明顯增值，其中台中市連當10個月的稅收王。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去一年全台房價普遍都呈現上揚走勢，不少區域的房價甚至寫下歷史新高，加上新制針對年限與扣抵方式都進行調整，同時預售案也已納入房地合一2.0的課稅範圍，帶動房地合一稅收大幅增加，尤其房價基期低漲幅大，區域內又有許多重劃區的縣市，房地合一稅收都相對較高。

財政部統計資料顯示，5月個人房地合一稅共35.6億元，年增1.2倍，統計前五月六都房地合一稅收變化，稅收最高的是台中市的28.9億元，年增86%，主要因為短期漲幅明顯，加上有許多重劃區供給，同時間市場短期交易興盛，都帶動稅收增加，其次則是新北市的19.9億元，新北市今年前五月房地合一稅收年增149%，則是六都增幅最高的區域，反映過去房價漲勢較為落後的新北市，房價漲勢也逐漸顯著。

桃園市前五月稅收也達15.7億元，年增幅度也高達135%，高雄市前五月稅收18.8億元，年增近1倍，台北市則為14.8億元，年增約9成，不過台北市的房地合一稅收在六都僅排行倒數第二。

曾敬德指出，市場景氣越熱，短期交易越多，都會帶動房地合一稅收走揚，尤其預售換約也被納入房地合一稅後，景氣越好稅收增加越為顯著，稅收金額幾乎與景氣呈現同步走勢，不過近期市場交易因為疫情而降溫，但五月的房地合一稅收還在高檔，主要是因為個人申報時間為房屋、土地完成所有權移轉登記日的次日起算30日內，時間上與簽約交易有1~2個月的落差，因此觀察未來的房地合一稅收可能會逐漸減少。