大專校院111學年度學雜費調漲申請在昨(10)日截止，今年沒有任何學校提出向教育部申請，不過世新大學、中原大學與實踐大學在107學年度提出學雜費調漲，法院去年判決三校勝訴，可依各校情況裁量基本調幅，教育部將在今年審核，如通過至少將調漲2％學費。

據了解，教育部4月行文各大專校院，依照行政院主計總處公布的「消費者物價指數年增率、平均每戶可支配所得年增率、受僱員工薪資年增率」核算，111學年度學雜費收費基準調整幅度為0.44％，調幅創5年新低。

不過，教育部表示，針對「111學年度大專校院學雜費收費基準申請調整」，截至10日下午5點為止，都沒有學校提出申請。

至於世新大學、中原大學與實踐大學的學費調整案，教育部說明，3校因「107學年度大專校院學雜費收費基準申請調整」案未獲審議通過，經學校提起訴願及行政訴訟，台北高等行政法院前於110年6月17日判決主文指出，教育部應依法院判決的法律見解，對於學校調整107學年度日間學制學士班學雜費收費基準之申請案作成決定。

教育部提到，3校業函請本部就107學雜費調整進行審查，教育部將併入111學年度作業審議，待審查完畢後，會將審議結果將函知申請學校；倘獲通過者，由學校評估是否於111學年度起調整學雜費。

由於107學年度教育部核准調漲大專校院學雜費的學校，調幅為2％，因此教育部必須比照當年通過學雜費的漲幅，才不會違反法院判決。如通過，依照計算，預估至少將有2％調漲，若以一學期學雜費新台幣5.5萬元，下學年開始，每學期每生至少增加收取超過1000元學雜費。