疫情推升數位學習成為主流趨勢，並配合教育部「生生有平板」政策，提升數位教學效能，新北市教育局今年預計投入6000萬餘元經費，升級網路頻寬，預計年底前完成310間高國中小學、75間公立幼兒園的光纖網路安裝。

依據教育部規範，12班以下頻寬300MBps、12至24班500MBps、24班以上1GBps，新北市學校現行網路頻寬為國中小300Mbps與高中500Mbps。

教育局表示，配合教育部前瞻基礎建設計畫，健全新北市校園網路及數位建設，目前已達成班班有網路目標，但為因應日益增加的無線網路教學應用需求，以及提升校園網路品質，藉此管理、使用分析與記錄整體網路，達成新北市校園網路應用服務順暢，教育局以1GBps為目標，規畫新北市各級學校連外的光纖網路。此外，全市校園的無線網路服務皆支援iTaiwan Wi-Fi上網，提供民眾便利的服務。

採購案現正招標中，得標廠商應於年底前完成所有連線單位設備安裝及連線設定，目前以2年為一期做設備更新，教育局將於年底完成全市學校升速後，再行規畫未來更新期程。