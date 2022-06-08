新冠確診者死亡24小時內火化爭議持續延燒，指揮官陳時中改口24小時火化不算錯，新北市長侯友宜今日被問到此事時表示，新北有一定SOP流程在做，中央若整個過程有所調整，請中央告訴地方，這樣比較好執行。

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