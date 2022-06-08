陳時中改口24小時火化不算錯 侯友宜：有調整請告知地方 10:252022/06/08 中時 葉德正 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中改口24小時火化不算錯 侯友宜：有調整請告知地方。（葉德正攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠確診者死亡24小時內火化爭議持續延燒，指揮官陳時中改口24小時火化不算錯，新北市長侯友宜今日被問到此事時表示，新北有一定SOP流程在做，中央若整個過程有所調整，請中央告訴地方，這樣比較好執行。 批陳時中別糾結選台北市長 羅智強：盼他成全台灣防疫 台北市長選戰 林佳龍促民進黨快提名 邀蔣萬安對話 台灣五金展 主打國際級規格 #新冠肺炎 #台灣 #陳時中 #24小時火化 #算錯 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 24小時火化急轉彎 柯坦言遺體無處暫放 04:102022/06/08 政治要聞 家屬痛訴：尿布沒脫針頭沒拔父親被當醫療廢棄物對待 04:102022/06/08 政治要聞 高嘉瑜新髮型震撼各界！9000網友全驚呆：認不出來了 08:162022/06/08 政治 蘇貞昌曝退休想駕帆船 她嗆「你還有夢」：這3000人沒未來了 09:282022/06/08 政治 IDC：國內NB市場Q2不淡 04:102022/06/08 產業．科技 高虹安一招打爆綠營2大天王 網驚吐6字發出「世紀之嘆」 08:042022/06/08 政治 PCR量能下降70％ 新北社篩站擬關閉或減少時段 09:152022/06/08 生活 不要當美國的炮灰 04:102022/06/08 時論廣場 蔡搞錯疫苗覆蓋率 網轟散播假消息 04:102022/06/08 政治要聞 明年3天以上連假7個 春節休10天 04:102022/06/08 生活新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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