德國南部3日一輛載有140名乘客的列車傳出脫軌意外，當時正從度假小鎮加密希帕坦克欽（Garmisch-Partenkirchen）往北開往慕尼黑（Munich），途中經過一處彎道時嚴重翻車。目前已知造成5人死亡、44人受傷，罹難者包括2名烏克蘭女子，據悉她們計畫逃往德國尋求庇護才搭上這班列車。

上週阿爾卑斯山附近傳出列車嚴重脫軌事故

據《每日郵報》(Daily Mail Online)6日報導指出，上週阿爾卑斯山附近傳出列車嚴重脫軌事故，由於當天正逢5月中旬靈降臨節（Whitsun）前夕，車上擠滿了學生準備回家度過長假。目前不清楚詳細事故原因，警方初步推測是技術故障所致。

出軌意外警方初步推測是技術故障所致。 (圖/美聯社)

脫軌意外造成罹難者總計3女2男，其中包括2名烏克蘭女子，另有44人受傷，其中有15人傷勢嚴重。報導引述德媒《南德意志報》指出，2名烏克蘭難民當時正逃離家園戰火，準備前往德國去尋求庇護，怎麼也沒料到竟搭上死亡列車。

聯合國報告指出，俄烏戰爭導致超過600萬烏克蘭人外流，其中又以女性、孩童居多。三個月以來，德國成了所有鄰國中接納難民比例最高的國家。當局統計至少70萬人搶著入境。

據《每日撒巴赫報》報導，歐洲面臨人口高齡化、低失業率、勞動力匱乏問題難解，戰爭導致烏克蘭人流離失所，紛紛逃往鄰國避難，各大產業視他們為最有吸引力的選擇。