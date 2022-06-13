台北一名人夫出軌已婚女子遭對方配偶提告，其妻子意外看見起訴狀才知情，也反告該名已婚女子侵害她配偶權，而該女辯稱，人夫與她的丈夫名字僅差1字，她是不小心傳錯訊息，但不被法官採信。士林地院審結，判該女須賠償20萬元。可上訴。

判決書指出，陳姓人妻主張與林男於2018年間結婚，而她於2021年2月間收到林男被另一名林男控告侵害配偶權的起訴狀，她才得知原來丈夫外遇已婚的王姓女子，遭到對方配偶提告，憤而蒐證，也向王女提告求償。

對此，王女辯稱與林男僅是同事，林男隱瞞已婚身分追求她，當她得知林男已婚後，隨即與對方分手，惟林男與她的老公姓名只差1個字，曾不小心把要給老公的訊息傳給林男，但她已收回訊息，澄清自己無意侵害陳女配偶權。

士林地院法官勘驗證據指出，王女曾自白寫下陳述書，內容提及曾與林男交往，發生性關係，至於王女所稱傳錯訊息，法官認為王女與林男認識將近1年，實在不可能誤認丈夫與林男，認定為狡辯之詞，不採信，酌情後，判王女要賠償陳女20萬元。可上訴。