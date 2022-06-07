八里區一處民宅在今(7)日晚間傳出氣爆，當時有民居聽到有爆炸聲，目前傳出疑似有人受困，消防隊已派出高達23輛車前往救災。（翻攝自臉書八里）

八里區一處民宅在今(7)日晚間傳出氣爆，當時有民居聽到有爆炸聲，目前傳出疑似有人受困，消防隊已派出高達23輛車前往救災。

新北市八里區華峰一街有處民房，今天稍早發生氣爆，有消息傳出疑似有人受困，消防隊已派出高達23輛消防車前往救災，目前傷亡仍不明。

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