台灣房價高不可攀，資深媒體人許聖梅透露大約從5、6年前就有想要換房的念頭，卻因為房價太高買下不手，更分享看房期間甚至發現有囤房現象，有房子蓋好8年卻不賣，讓她感嘆：「台灣貧富差距真的太大了！」

許聖梅在《命運好好玩》節目中表示，她有次到內湖看間80坪開價5900萬元的案子，雖然看起來很漂亮，但屋主實際上已經買了8年，而且這中間不賣、不租也不裝潢。而該名屋主在同建案另有一間房子開價6300萬元，2間房總價超過上億，直到現在才開始出售。

另外一次她去看新北投的房子，環境不錯、房屋也很漂亮，4房總價5千多萬，但她後來發現建商蓋好了3年卻沒賣，似乎是等房價高一點才開始賣，她直呼上述這些案例就是囤房的概念。

許聖梅感嘆，最近政府打房，她以為房價會下降去看屋，結果實際看屋後發現打房政策根本沒用。她也無奈表示房價漲幅太誇張，而且台灣貧富差距真的太大，有錢人可以長期囤房不賣，但經濟比較緊的根本買不起房。