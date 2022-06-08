隨著大陸封控緩解，遞延訂單發酵，智易(3596)5月營收月增加59.4%、年增加37.7%，單月營收創歷史新高。隨著出貨恢復正軌，智易全年營收依舊將挑戰雙位數成長。

智易5月合併自結營收為42.47億元，月增加59.4%，年增加37.7%，單月營收創歷史新高；累計1至5月合併自結營收為172.12億元，較去年同期增加7.7%。

智易5月營收衝高，主要是因先前昆山防疫，導致4月部分需求遞延至5出貨，預計該遞延狀況會延續到6月，智易第二季營收有望持續成長再創新高，下半年也預計逐季成長，全年營運成長雙位數目標維持不變。

智易受惠疫情加速推動全球數位轉型，頻寬升級帶動網通終端設備換機潮，PON、WiFi-6與5G FWA成為智易主要營運成長動能，智易今年營收預估成長上看兩位數，預期2022年毛利率將與2021年差異不大，法人也樂觀預估，全年每股獲利有機會朝向1股本靠攏。