不斷電系統(UPS)廠旭隼(6409)5月營收再創歷史新高，來到20.87億元，年增56.5%，旭隼已經連2個月的營收創歷史新高。累計前5月營收為84.41億元，年增36.7%，亦創歷史新高。旭隼首季EPS為5.75元，毛利率為25%，營益率為16.8%，ROE為32.99%，4項數字均優於去年同期。

旭隼主要生產不斷電系統(UPS)、太陽能逆變器(PV Inverter) 、電源轉換器(Inverter)等。生產基地包括:深圳總廠、中山廠、中國內銷廠，越南廠，營運總部則位於內湖，合計約4000名員工，資本額8.72億元。2014年3月掛牌上市，列入MSCI全球小型股指數成分股，2015年列入台灣中型100指數成分股，2016-2019公司治理評鑑獲得全上市公司前5%之排名，2021年納入MSCI標準指數。

在營收結構方面，不斷電系統UPS(營收占比約69%)，逆變器Inverter(營收佔比約24%)，零件及備品(營收占比約7%)。不斷電系統UPS產品項目包括400VA小型UPS~200KVA大型三相UPS，應用領域包括:電腦、伺服器、機房、醫療設備、通訊設備等。太陽能逆變器產品項目為1KVA單相Inverter~10KVA三相Inverter，應用領域包括太陽能發電系統，須長期備源之設備。

各地區的營收占比：亞洲區48%、歐洲區22%、美洲區25%、其他約5%。

從配息率來看，該公司成立以來就採取配息策略，8成的配息率下，使連續6年股利均維持在20元之上。旭隼認為，該產業的全球產值比重仍低，未來成長可期。而旭隼專注DMS/ODM模式，不與客戶爭奪品牌市場，隨著客戶逐步釋出代工訂單，公司可望受惠持續成長，且伺服器及雲端需求持續成長，增加未來不斷電系統之需求。