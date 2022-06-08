受惠昆山廠恢復正常運作，散熱模組供應商安力國際（5223）5月合併營收回神，以2.39億元創下歷年同期新高，年增61％，並較4月營收強彈271％，受到此利多帶動，帶動安力-KY8日股價跳空以49.7元、上漲2.2元強勢開盤。

揮別疫情封城利空，安力-KY 5月營收強彈，也連帶縮減累計前5月營收的減幅，經結算累計 前5月營收8.84億元僅較去年同期微幅2％，幾近與去年同期齊平。

安力-KY表示，累計前5月營收較去年同期略為衰退，主因為4月份受昆山廠停工所致，目前產能全數恢復，5月起火力全開。

在伺服器/家用遊戲機散熱零件部分，累計前5月累計營收貢獻為1.75億元，佔整體營收的近二成。另在智能電動車用關鍵零件等新產品應用部分，累計前5月車用營收貢獻為0.16億元，佔整體營收約為1.8％。

展望未來，根據外媒報導，Meta將於德州興建新資料中心，預定2024年開始營運，此外，微軟、亞馬遜也將持續擴大挹注資金投資雲端，力拚雲端運算服務迅速成長。美國中央處理器供應商也認為伺服器後市可期，英特爾看好資料中心、人工智慧業務逐年成長至2026年，安力-KY也看好伺服器前景。

至於車用零件部分，雖因疫情影響，上海4月汽車銷售量掛零，但安力-KY佈局新能源汽車產業的決心仍不動搖。

根據陸媒報導，大陸當局新一輪的新能源汽車下鄉具體政策可能在於近期頒布，受疫情壓制的汽車需求有機會得到釋放，預料短期內新能源車銷量將快速回升。長期來看，在碳中和背景下，新能源車產業高速成長的趨勢不變，安力-KY樂看車用布局可望逐年發酵。