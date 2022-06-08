拜出口躍升至歷史新高所賜，美國4月份貿易赤字減幅創9年半以來最大，使得貿易預料將為本季經濟成長帶來貢獻。
美商務部周二公布，4月貿易赤字大幅銳減19.1％至871億美元，創2012年12月以來最大減幅，扭轉3月貿易赤字大增的情況，也意味貿易可望回轉至正常模式。
4月商品與服務出口額增長3.5％至2,526億美元的歷史新高，進口額則下滑3.4％至3,397億美元。
拜出口躍升至歷史新高所賜，美國4月份貿易赤字減幅創9年半以來最大，使得貿易預料將為本季經濟成長帶來貢獻。
美商務部周二公布，4月貿易赤字大幅銳減19.1％至871億美元，創2012年12月以來最大減幅，扭轉3月貿易赤字大增的情況，也意味貿易可望回轉至正常模式。
4月商品與服務出口額增長3.5％至2,526億美元的歷史新高，進口額則下滑3.4％至3,397億美元。
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