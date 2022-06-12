今年46歲的老虎伍茲（Tiger Woods）正式被《富比士》認證為體壇第3位跨越10億美元淨資產的大球星（新台幣297億），前兩位是籃球巨星麥可喬丹（Michael Jordan）、詹姆斯（LeBron James）。與前兩位相同的是伍茲只有很少一部分來自於球場所得（不到10%），他絕大部收入來自豐厚的代言合約與投資，包括開特力飲料、魔爪能量飲料、泰勒梅、勞力士、Nike。

麥可喬丹那個年代的職籃球員收入遠比不上現在，他在球員退役之後投資球隊獲得巨大利潤，目前是夏洛特黃蜂隊老闆，也經營NASCAR房車賽車隊。詹姆斯得益於暴漲的職籃球員薪資，還是現役球員的身分就成為10億美元的富豪。3位球星都擁有非裔血統。

《華盛頓郵報》報導伍茲回絕了LIV聯盟高達9位數（估計近10億美元）的延攬。伍茲是PGA史上最偉大的球員之一，不會在職業生涯的這個階段成為叛將，就如「金熊」尼克勞斯（Jack Nicklaus）所說，PGA是他個人功業的一部分。

伍茲與麥可喬丹相同的是他全盛時期的威名提升了高球整體的環境，米克森（Phil Mickelson）稱讚伍茲是一個帶領者，讓PGA所有的成員都受益。另外相同的是兩人都曾在離婚官司付出一份龐大資產，伍茲給前妻1億美元，喬丹拿出1.68億美元。