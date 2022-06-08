中國駐歐盟使團網站8日消息，對駐歐盟使團發言人的歐洲議會印太報告涉華內容發布答記者問。針對7日歐洲議會通過《關於歐盟和印太安全挑戰的報告》，稱中國在印太地區對歐盟利益構成威脅，批評在烏克蘭、台港澳、新疆等問題立場，呼籲加強與台灣的關係等說法回應，歐洲議會報告充斥意識形態偏見，歪曲中國政策立場，大肆渲染「中國威脅」，否定中國維護自身主權和安全的正當權利，嚴重干涉內政，對此表示強烈不滿和堅決反對。

中國駐歐盟使團表示，敦促歐洲議會擺正心態、尊重事實，客觀理性看待中國的發展和內外政策，切實尊重亞太地區國家求和平、謀發展、促合作的強烈意願，多做有利於中歐關係健康穩定發展和亞太地區穩定繁榮的事。

根據觀察者網引述該回應指出，台灣、涉港、涉澳、新疆事務純屬中國內政，不容任何外部勢力干涉。一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，更是中歐建交和發展雙邊關係的政治基礎。

而中方在烏克蘭問題上的立場也是一貫的、明確的。始終本著客觀公正的態度，為勸和促談、停火止戰、防止出現大規模人道主義危機做出積極努力，發揮了建設性作用。時間將證明，中國的立場是負責任的，也是經得起歷史考驗的。