國民黨桃園市長參選人張善政8日至八德龍山寺參拜。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政8日至八德龍山寺參拜，隨後步行到陸光四村活動中心與地方人士座談。（陳夢茹攝）

張善政勤走基層，鄉親送上10顆養生粽象徵「包中」、「十全十美」。（陳夢茹攝）

國民黨桃園市長參選人張善政8日至八德龍山寺參拜，隨後又到陸光四村活動中心與地方人士座談。張善政表示，自己與桃園有著12年的緣分，當初依依不捨的離開，現在有機會回來重溫舊夢，一定努力打拚。另談及羅智強以「成全」宣布退出選戰，張則回應，感謝羅的用心良苦。

張善政表示，我從上周起勤走基層，每到1個地方都感到很溫暖，選舉走地方是應該的，但交朋友是交一輩子，不是只有選舉半年或將來4年、8年的任期，交朋友是長久的選舉是一時的，若順利當選一定會常常回來跟大家常話家常。

「當年離開桃園相當依依不捨！」張善政說，我過去在桃園工作12年，在2012年離開桃園不是我自願的，當時馬英九總統第2任任期剛開始，找我去行政院擔任政務委員，不然我會繼續留在桃園，當年離開相當依依不捨，朱主席徵召我的時候我覺得很好，有機會重溫舊夢、回來為桃園鄉親打拚，跟大家請託，年底選票投給我，保證不讓大家失望，會讓大家覺得是最值得的1票。

八德區市議員參選人楊朝偉則表示，桃園非常需要1個睿智的領導人，張院長是科技人對桃園未來的發展很有幫助，國民黨非常榮幸可以徵召張院長。在地陸光里里長何金鳳直呼「知道張院長要出來選鄉親好開心！」里民也一同送上10顆養生粽，象徵「包中」、「十全十美」。

受訪時媒體問及羅智強的退選，張善政說，羅智強退選非常用心良苦，很感謝他，誠心的向他表達我的善意。至於趙少康建議邀請羅智強加入團隊，張善政表示，尊重羅智強的意願，羅智強的意願是最主要的決定因素，我們這邊很期待，希望有這麼1天可以到來，但還是尊重他。

談及民眾黨桃園市長參選人賴香伶到議會拜會議長邱奕勝，有人認為恐是要見縫插針？張善政回應，議長是地方的大家長，任何要參選的朋友去拜訪都是很自然的事情，平常心看待。張善政另提及，找房還在努力中，應該差不多了，不過區域地點尚不能透露。