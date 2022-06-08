中和2歲童恩恩染疫病逝，恩恩父親向新北市政府索取錄音檔遭拒，雙方無共識，昨又爆出新北消防局「模擬」報案當天情境給恩恩父親看，新北市議員參選人呂家愷認為，恩恩事件的本質是「橫向聯繫」出了問題，執政的民進黨切莫「泯滅人性」玩政治操作，非放任他人攻擊在基層執行業務的防疫人員，應積極調通報機制。

呂家愷指出，根據媒體報導，恩恩爸強調自己在收到橫向通聯記錄後，發現明確問題點在於，他18：08分第二次撥進1922，告知孩子已經出現昏迷的緊急狀況，但對方後續表示，當時因無法負荷民眾來電數量，直到20：44分才將恩恩的訊息轉北區管制中心，隨後再花12分鐘轉往新北市衛生局。1922光是在橫向聯繫過程，就花費了143分鐘，這也讓恩恩爸強調自己無法接受。

對於恩恩爸痛失孩子，呂家愷強調，這是件令人悲傷的事情，但是很遺憾看到有太多有心人，想藉此事進行政治操作，從政論節目、網軍側翼，甚至連民進黨全黨上下，皆無所不用其極的攻擊在基層執行業務的防疫人員，這對他們而言，並不是一件公平的事。呂家愷認為，整起事件殺人兇手只有一個，「就是Covid-19」。

呂家愷認為，失去摯親的悲痛無關藍綠，在防疫這件事情上，中央與地方應該共同努力守護民眾的生命；從清零到共存，防疫政策都是由中央制訂、地方政府配合。恩恩事件的本質是「橫向聯繫」出了問題，民進黨身為執政者，如果願意主動、積極做調整與修改流程，相信所有的地方政府都會願意積極配合。