光彩玻璃水瓶1.1L。（寶雅提供）

光彩雙層玻璃碗13cm。（ 寶雅提供）

光彩雙層玻璃碗18cm。（ 寶雅提供）

專業通路寶雅POYA看準居家商機再度與百年德國vivo攜手合作，不畏疫情影響，在家用餐隨時都要很有儀式感，強調透過不同的生活選品，讓居家空間煥然一新，打造全新生活美學，展現獨一無二的自我風格展現。

這次寶雅POYA x vivo一共推出7款餐桌上儀式感必備「光彩雙層玻璃碗13cm、光彩雙層玻璃碗18cm、光彩雙層玻璃杯80ml、光彩雙層玻璃杯250ml、光彩紅酒杯、光彩香檳杯、光彩玻璃水瓶1.1L」一整套經典又好入手的歐式生活選品，以沉穩內斂的簡約設計帶出追求品味的輕奢質感，最低1折起就能換購一組2入帶回家，首次引進的雙層玻璃碗採用雙層Borosilicate頂級耐熱玻璃材質，再由匠人手工吹製全新設計，強調不燙手也不凝結水滴的超有感隔層效果，無論在實用度還是美觀度絕對能獲得品味女性的青睞。

活動期間自即日起至10月4日於全台寶雅寶家門市及POYA Buy寶雅線上買，線上線下同步印花換購活動開跑，單筆消費150元贈1枚印花，滿300元贈2枚依此類推，詳情活動可洽品牌官網。