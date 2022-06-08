根據美國智庫Institute for Policy Studies（IPS）周二發布的研究報告，2021年在全美300家薪資中位數最低的上市公司裡，員工和執行長們之間的薪酬差距顯著擴大。

研究顯示，平均薪酬差距為670比1，高於2020年的604比1，其中49家公司的比值甚至高於1,000比1。在2021年，這300家企業執行長（CEO）的平均薪酬增加250萬美元，達到1,060萬美元，而員工薪酬中位數則增加3,556美元，為23,968美元。

對於一些將社會正義納入環境、社會和治理（ESG）議程的投資人而言，這項調查結果將成為力爭的新論點。今年美國企業面臨前所未見、與ESG有關的股東決議浪潮，而勞工待遇則是經常被提出的議題之一。

IPS全球經濟項目部門主管Sarah Anderson表示，在疫情期間，低薪勞工已經證明他們對經濟運行有多重要。隨著2021年企業獲利增長，企業原本有機會向增進薪酬公平邁開大步。

研究發現，在106家企業中，員工薪資中位數的增長未能趕上同一期間美國達4.7%的平均通膨率。其中67家公司在這段期間總計支出437億美元用於買回自家股票，進而提高了執行長們的股票薪酬。結果就是越來越多勞工為了更好的薪酬、工作環境或為了在工作與生活之間取得更好的平衡而轉換跑道，形成了所謂的「大辭職潮」。