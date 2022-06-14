行政院訴院會多次撤銷勞動部處分，認為失業勞工子女就學補助對象應納入職業訓練生活津貼對象，勞動部近日修正該要點，並新增領取就業保險法的職業訓練生活津貼，預計今年9月開辦的失業勞工子女就學補助就可以適用。

依就業保險法規定，被保險人要在非自願離職、離職退保前3年內，保險年資合計滿1年，並具有工作能力及繼續工作意願，向公立就業服務機構辦理求職登記，自求職登記之日起14日內仍無法推介就業或安排職業訓練才能請領，但部分民眾可能因就業保險年資未滿1年等原因，公立就業服務機構安排參加全日制職業訓練，則可請領職業訓練生活津貼。

勞動部福祉司司長謝蒨倩表示，失業勞工子女就學補助仍針對非自願離職者，因此近日修訂的「勞動部辦理失業勞工子女就學補助實施要點」，納入的是就業保險法的職業訓練生活津貼對象，預計下學期開始實施。

失業勞工子女就學補助實施要點提供公立高中職學生（含五專前三年）每名4000元；私立高中職學生（含五專前三年）每名6000元；公立大專校院學生（含五專後二年）每名1萬3600百元；私立大專校院學生（含五專後二年）每名2萬4000元，如果符合如獨自負擔家計者等對象還可再額外加給20％。