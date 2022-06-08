弘道老人福利基金會屏東服務處的照服人力目前剩12至13人輪流照護100人，但工時增加不影響照服品質。（謝佳潾攝）

疫情來襲，醫護人力吃緊，居家照服員也面臨相同窘境，弘道老人福利基金會屏東服務處的照服人力目前剩12至13人輪流照護100人，但工時增加卻不影響照服品質，照服員遇上照護對象全家確診，貼心改替全家送餐，令人暖心。

弘道屏東服務處指出，疫情前後的照護對象都維持在100人，不過照顧服務員有因疫情而減少，原本的15名人力因確診、被匡列隔離等因素，目前剩12至13人，而招募新人作業雖未間斷，但現階段培訓課程因疫情延期，所以不太可能有新血加入，只能透過調班暫解窘境。

弘道表示，目前12至13人要輪流照護100人，每人每次上班幾乎都要加班1小時，且早上10點至12點送餐、下午2點至3點沐浴，這2段時間是照護高峰期，若無法錯開照服員根本跑不來，所幸照護對象與家屬都很諒解，願意配合調整時間。

此外，弘道為減輕照服員工作壓力，也向照護對象商量，若服務項目可由家人協助，如陪伴服務等，在人力吃緊下可能要先暫停服務，不過送餐、沐浴等攸關身體照顧的主要服務，絕對不會停止。

對此，照護對象與家屬有感道，能體諒照服員的辛苦，但仍會擔心照服品質受影響，不過卻意外發現，照服員雖改變服務模式，但貼心度不減。有家屬說，媽媽長年受弘道照護，不料這波疫情媽媽與同住的哥哥弟弟全都確診，她一人住在外面不知道該怎麼辦。

她著急地向弘道求救，結果照服員得知後，馬上調整服務模式，從原本只服務媽媽一人改服務全家，幫大家送餐到門口放的舉動，令家屬直呼超暖心。弘道指出，照服員確實很貼心，他們若知道照護對象確診但又有送餐需求，就會換模式持續服務，從不拒絕。