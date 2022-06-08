彰化基督教醫院近日爆發「白色巨塔」風暴，多位名醫控訴遭霸凌逼離職，直指一切都是2018年陳穆寬接任院長後所發生的，而陳穆寬本人爭議也頗多，當年一上任就要求護理師們對病人鞠躬問好，讓她們氣炸上網抱怨，直呼自己被當櫃姐用。

陳穆寬接任彰基院長後，立刻大力執行「服務技能準則六大要點」，要求護理師們規範服儀、接待和電話、電梯禮儀，包括髮長過肩要盤起、瀏海不得蓋住眼睛、不得化濃妝、夏天與冬天分別必須穿著膚色與黑色絲襪，鞋子也只能穿白色護士鞋或黑色運動鞋，電話若響超過3聲要先道歉，讓護理師氣得直呼被當櫃姐，跑到《靠北護理師》PO文抱怨。

此外，更有造訪醫院的網友爆料，護理師還被要求排成一列，向病患鞠躬敬禮問好，對話開頭還要先說「平安」，質疑護理師被當成櫃姐、電話客服使用，更笑說以為自己來到飯店或百貨公司。

《自由時報》2018年報導，當時彰基表示此舉規範的是行政人員和醫護人員，著重在電話、電梯禮儀，這些規範存在已久，由各部門推派代表擔任種子教師宣傳，每10年就會訓練新的一批種子教師，目的在於提升醫療品質與加深醫病信任度，曾獲遠見評選首獎，足見成效不錯。