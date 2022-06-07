在彰化基督教醫院服務近25年的醫師邱足滿，眼看將退休，卻突然收到不續聘通知惹議。衛福部次長石崇良今天宣布，將去函彰基要求提報告說明，同時將對彰基展開人事制度相關查核。

彰化基督教醫院「白色巨塔」風波延燒，彰基皮膚科醫師邱足滿4日發出公開信表示，她在彰基服務長達25年，眼看退休將屆，5月30日卻無預警收到不續聘通知，質疑院方以10天之差規避退休金，更指出許多醫師都曾被同樣對待。

邱足滿丈夫、前彰基醫師蕭信昌今天也發文指出，彰基院長陳穆寬霸凌、羞辱醫院員工，不僅多年前把他逼離工作30年的彰基，更要求與他比較熟識的醫師不要跟他說話，試圖排擠、孤立他。

面對相關指控，彰基面對媒體詢問，至今毫無回應。

台灣皮膚科醫學會今天發表聲明支持邱足滿，直指主治醫師不受「勞動基準法」保障是此次爭議發生主因，且國內類似案例層出不窮，許多醫師都曾遭醫院無預警通知不續聘，也不給予任何理由，僅主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，毫無救濟管道。

台灣皮膚科醫學會表示，衛福部雖曾於2019年提出「醫療法」修正草案，擬加入醫療法勞動權益專章提供工時以外的保障，包括職災、契約、保險、退休等保障，也明訂醫療機構與聘僱醫師應簽署書面聘僱契約以及應記載及不應記載事項來改善片面規定不公平條款情形。

不過，後來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，使得法案擱置至今，台灣皮膚科醫學會呼籲衛福部與立法院重視主治醫師勞動權益，讓主治醫師能有合理、安全的工作環境。

衛福部次長石崇良今天晚間告訴中央社記者，彰化基督教醫院屬於財團法人醫院，衛福部有權督導，強調將去函要求院方提出報告說明，瞭解突然不續聘的原因，也會進一步就整體醫院的人事制度上進行查核，確認人事管理如晉用、獎懲、考核等制度上是否有不當之處，釐清醫師權益有無受損。

石崇良說，至於醫療法勞動權益專章方面，由於目前仍在COVID-19疫情最終關頭，待疫情稍緩、告一段落，會立即重新審視相關法案，保障主治醫師工作權益。