彰化基督教醫院與醫師邱足滿間的不續聘爭議，讓主治醫師長年不受勞動法規保障的困境浮上檯面，台北市醫師職業工會、邱足滿今（10日）偕同民進黨立委洪申翰召開記者會，呼籲主管機關應提出具體措施，也呼籲立法院儘速通過《醫療法》修正案，保障全體受僱醫師勞動權益。

邱足滿表示，自己奉獻多年於皮膚病的治療與研究，除了醫療與學術領域之外，也熱衷於教導學生，多次榮獲院內優良臨床教師肯定。為了讓前來看診的病人都能享有最好的醫療品質，在彰基醫院服務長達25年的期間，每日競競業業堅守工作崗位，工作表現深受同事、病人及皮膚科醫學會的肯定。

然而，彰基醫院從去年開始便片面調整她的職務，在總院的門診減診，將她調動至38公里外、單趟車程近1小時的二林分院，院方不僅沒有提出具體理由，也無視她的家庭需求，即便如此，她也不曾因個人因素缺席二林分院的門診。

邱足滿說，院方在5月30日發出「契約期滿」通知書，等同遭到「實質解僱」，甚至無論她如何努力聯繫，院方均不予回應。邱足滿表示，自己半輩子努力奉獻給彰基醫院，最後換得的竟是如此待遇，感嘆主治醫師形同勞權孤兒。

台灣皮膚科醫會監事代表楊佳懿醫師表示，事實上，過去類似的案例在醫院裡層出不窮，此類案件，醫院不續聘主治醫師通常不給予任何理由，僅主張「主治醫師不受勞基法保障」、「雙方間為委任契約關係」，即片面宣稱解聘程序合法，致使權益受損之主治醫師毫無有效的「勞資爭議救濟管道及法律保障」。

台北市醫師職業工會祕書長陳亮甫表示，依照勞基法的條文，不論在工時工資、職務調動、資遣解僱、離職預告、職災補償及退休制度等各個環節都有明確保障。

洪申翰表示，去年12月已和立委賴惠員及范雲共同提案，且根據書面紀錄，衛福部曾在2019年的4月17日將《醫療法》醫師勞動權益專章草案陳報行政院，可惜的是，行政院的院會還沒有通過。

洪申翰舉例，過去曾經關注過船員的勞動權益，船員也不受勞基法的保障，而是適用船員法，當時交通部和勞動部就建立了跨部會的聯合稽查機制。衛福部有醫療人力配置上考量的專業，而勞動部應該要在這個過程給予專業的勞動見解，讓整個契約範本的制定過程有對於「解僱保護」和「離職違約金」的處理機制。

與會人員最後共同提出3項訴求，一、衛福部應制訂醫院與主治醫師契約範本，落實基本權益保障；二、勞動部應針對現行各醫院與主治醫師間之勞動契約，展開全面調查及督導；三、立法院應將《醫療法》勞動權益專章列為優先議案，儘速完成審查。